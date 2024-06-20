Настоящий ужас: названы антитренды лета, которые могут испортить образ
От любого устаревшего наряда надо избавляться, поскольку он только портит ваши образы. В магазинах уже появилось немало летних красивых вещей, так что вам точно будет из чего выбрать.
Даже один антитрендовый наряд способен быстро испортить ваш образ и свести все старания на нет, поскольку одежда, которая вышла из моды делает аутфит несколько дешевым, пишет Fashion 24.
Обратите внимание Будут в моде еще через 10 лет: как выглядят базовые купальники на все времена
Как бы вы ни любили свой наряд, со временем с ним надо распрощаться, поскольку он выходит из трендов. Откажитесь от неактуального наряда в пользу того, что сейчас на пике популярности.
Джинсы скинни
Уже много лет эти джинсы считаются абсолютным антитрендом, поэтому советуем обратить внимание на свободные фасоны: прямые, широкие или джинсы "mom".
Антитрендовые вещи на лето 2024 / Фото Pinterest
Неоновые цвета
Яркие неоновые цвета, которые когда-то были популярны, постепенно отходят на второй план. Вместо них актуальными становятся пастельные оттенки и естественные цвета.
Какая одежда вышла из моды летом / Фото Pinterest
Логомания
Одежда с большими, заметными логотипами брендов уже не считается стильной. Сейчас актуальны изящные и сдержанные дизайны.
Антитрендовые вещи на лето 2024 / Фото Pinterest
Блестки и пайетки
Одежда с чрезмерным количеством блесток и пайеток, особенно в дневных образах, выглядит устаревшей. Лучше делайте ставку на натуральные материалы и спокойные текстуры.
Антитрендовые наряды на лето 2024 / Фото Pinterest
Рваные джинсы
Джинсы с чрезмерными прорезями и дырками тоже являются устаревшими. Выбирайте для себя аккуратные и классические варианты джинсов.
Антитрендовые вещи на лето 2024 / Фото Pinterest
Современная мода направлена на натуральные ткани, комфортный крой и функциональность. От чрезмерных и кричащих деталей уже все отходят, поэтому лучше не добавлять такие вещи в свой гардероб.
В общем, антитренды летом 2024 года подчеркивают стремление к натуральности, комфорту и функциональности в одежде, отходя от излишеств и кричащих деталей.