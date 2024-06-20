Навіть одне антитрендове вбрання здатне швидко зіпсувати ваш образ та звести всі старання нанівець, оскільки одяг, який вийшов з моди робить аутфіт дещо дешевим, пише Fashion 24.

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Як би ви не любили своє вбрання, з часом з ним треба розпрощатися, оскільки воно виходить з трендів. Відмовтеся від неактуального вбрання на користь того, що зараз є на піку популярності.

Джинси скінні

Вже багато років ці джинси вважаються абсолютним антитрендом, тому радимо звернути увагу на вільні фасони: прямі, широкі чи джинси "mom".

Антитрендові речі на літо 2024
Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Неонові кольори

Яскраві неонові кольори, які колись були популярні, поступово відходять на другий план. Замість них актуальними стають пастельні відтінки та природні кольори.

Антитрендові речі на літо 2024
Який одяг вийшов з моди влітку / Фото Pinterest

Логоманія

Одяг із великими, помітними логотипами брендів вже не вважається стильним. Зараз актуальними є витончені та стримані дизайни.

Антитрендові речі на літо 2024
Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Блискітки та лелітки

Одяг із надмірною кількістю блискіток і леліток, особливо в денних образах, виглядає застарілим. Краще робіть ставку на натуральні матеріали та спокійні текстури.

Антитрендові речі на літо 2024
Антитрендове вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Рвані джинси

Джинси з надмірними прорізами та дірками теж є застарілими. Вибирайте для себе акуратні та класичні варіанти джинсів.

Антитрендові речі на літо 2024
Антитрендові речі на літо 2024 / Фото Pinterest

Сучасна мода спрямована на натуральні тканини, комфортний крій та функціональність. Від надмірних та кричущих деталей вже всі відходять, тому краще не додавати такі речі у свій гардероб.

Загалом, антитренди влітку 2024 року підкреслюють прагнення до натуральності, комфорту та функціональності в одязі, відходячи від надмірностей і кричущих деталей.