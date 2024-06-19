Каждой девушке нужно иметь летом хотя бы несколько вариантов купальников: на реку, озеро, море или для бассейна, пишет Fashion 24. Редко кто обходится в летний сезон только одним фасоном купальника. В течение всего жаркого периода вы точно найдете применение этому элементу гардероба.

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К самым популярным и красивым купальникам лета эксперты отнесли несколько фасонов, которые точно стоит приобрести этим летом. Они являются модными и базовыми уже на протяжении многих лет и будут оставаться актуальными еще в будущем не один год.

Монокини

Сплошные купальники имеют прекрасную способность подчеркивать фигуру. Даже немного лишний вес будет совсем незаметным, поскольку изделие прикрывает живот и даже делает талию в разы стройнее. Выбирайте для себя черный классический или любой другой цвет, который нравится.



Трендовые купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

Раздельный купальник

Этот лаконичный купальник является классикой, которая не выходит из моды на протяжении многих лет. Популярность одинаково имеют сдержанные цвета и яркие, которые прекрасно подходят в летнее время. А если выбрать купальник черного или белого цвета с окантовкой, то получите безупречное изделие в стиле Old Money.



Красивые купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

Цветочный принт

Флористические мотивы всегда были актуальными, поэтому в этом году цветочный мотив остается в моде. Важно только выбирать классический раздельный или сплошной купальник без каких-либо рюшей, или пайеток.



Стильные купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

Анималистический принт

Купальники в леопардовый, змеиный, крокодиловый или зебровый принт всегда были модными. Выбирая такой купальник, можете быть уверены в том, что станете главной звездой на пляже.



Модные купальники на лето 2024 / Фото Pinterest

К образам с купальниками подбирайте длинные платья кроше или льняные платья, в которых комфортно находиться в жаркое время. Среди обуви выбирайте вьетнамки или сандалии, а среди головных уборов можете делать ставку на шляпы, панамы и бейсболки.