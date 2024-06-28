Стоп, перестаньте их носить: названы антитренды лета 2024 года

Мода едва ли не ежедневно движется вперед. Обязательно учитывайте это при составлении своих образов, потому что от устаревших нарядов надо отказываться.

Прежде чем отправиться на шопинг, лучше узнайте об одежде, которая длительное время считается неактуальной, пишет Fashion 24. Для того, чтобы наряд в сочетании с другими элементами гардероба не выглядел смешно и неудачно, постарайтесь не сочетать его с вещами из нашей подборки.

Читайте также Базовые украшения, которые никогда не выйдут из моды: они будут популярны всегда

Туфли с круглым носком

Такие туфли не являются популярными в мире моды. Они были популярными более 20 лет назад. Сейчас в тренде остроносая обувь, поэтому постарайтесь не удешевлять свой образ именно из-за таких туфель.

Антитренды лета, которые вышли из моды / Фото с Pinterest

Джинсовые микрошорты

Это шорты из 2000-х годов, и хоть мода нулевых вернулась, эту вещь гардероба обязательно стоит убрать из своего гардероба. Такие шорты сжимают бедра, создают лишние складки и выделяют недостатки.

Вместо этого выбирайте шорты, которые свободно садятся и создают пространство между бедрами и штанинами. Таким образом ваши ноги будут выглядеть стройнее, а вам будет комфортнее.

/

Антитренды лета 2024 / Фото с Pinterest

Многоярусная длинная юбка многоярусная

Такая юбка в этом сезоне будет считаться признаком дурного вкуса. Дизайнеры представили широкий ассортимент юбок, и в этом перечне многоярусной юбки нет. Лучше выберите джинсовую юбку, костюмную или шелковую.



Антитрендовая вещь на лето / Фото Pinterest

Старайтесь делать ставку в выборе наряда или обуви на те элементы гардероба, которые уже давно являются модными и не теряют популярности. Например, это туфли лодочки, слингбэки, шорты-бермуды или юбка макси из шелка.