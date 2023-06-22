Имеют дешевый вид: антитренды лета, от которых нужно обязательно избавиться

Если в вашем гардеробе есть устаревший наряд, то его следует избавиться. Сейчас магазины представили немало альтернативы, так что вам точно будет из чего выбрать.

В представленной подборке мы собрали несколько вещей, которые следует заменить, пишет 24 Канал. Если вы не хотите выглядеть бессмысленно и старомодно, то лучше уберите из своего гардероба вещи, которые могут испортить ваш образ и свести все ваши старания на нет.

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Обжатая базовая футболка

Базовая футболка белого или черного цвета обязательно должна быть в нашем гардеробе. Однако здесь важно обратить внимание на одну деталь – размер. Ваша базовая вещь не должна обжимать тело, а наоборот – быть свободной. Именно поэтому, чтобы избежать нелепого образа, попытайтесь пополнить свой гардероб действительно удачными вещами.



Антитрендовые вещи лета / Фото из Pinterest

Сандалии на тракторной подошве

И хотя тракторная подошва в пик своей популярности все равно не всем понравилась и долго не продержалась в трендах, некоторые люди активно продолжают носить такую обувь до сих пор. Стилисты еще ни разу не внесли сандалии на тракторной подошве в список трендовой обуви на 2023 год.

Лучше сделайте ставку на сандалии с завязками или вьетнамками. Эта летняя обувь сейчас актуальна и ни у кого не вызовет удивление.



Антитрендовые вещи лета / Фото из Pinterest

Джинсы скини

О джинсах скини уже рассказали все fashion-издания, впрочем, некоторые девушки все равно упрямо их одевают. И если осенью кое-где образы с высокими сапогами еще можно простить, то летом одевать обжатые штаны – моветон. Советуем вам одевать базовые джинсы, в которых вы будете выглядеть стильно и красиво.



Антитрендовые вещи лета / Фото из Pinterest