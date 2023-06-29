Выбросьте их немедленно: 3 вещи, давно вышедшие из моды

В этом сезоне вам стоит попрощаться с несколькими уже вышедшими из моды вещами, которые считаются неактуальными. Тенденции постоянно меняются, так что вам стоит знать об нарядах, которые уже стали старомодными.

Чтобы выглядеть стильно, следует создавать образ на основе базовых вещей с добавлением нескольких трендовых элементов гардероба, пишет 24 Канал. Но, между тем, стоит помнить, что любая антитрендовая вещь способна мгновенно испортить образ и свести на нет все ваши старания.

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Чтобы не создать смешной и антитрендовый образ, советуем вам отказаться от давно вышедшего из моды наряда.

Джинсы с дырками

Когда то такие джинсы были на пике популярности и их в своем гардеробе имела каждая модница. Уже долгое время они утратили свою популярность, поэтому лучше не создавайте с ними никаких образов, а создавайте образ на основе прямых джинсов голубого цвета.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Футболка с глубоким декольте

Чтобы выигрышно выглядеть, нам нужно иметь в гардеробе две базовые футболки белого и черного цвета без глубоких разрезов. А вот те футболки, которые показывают глубокое декольте, можно автоматически внести в список антитрендовых вещей, поскольку они мгновенно могут испортить ваш образ.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Кюлоты

Укороченные широкие брюки, называемые кюлотами, уже давно не в моде. Чтобы не испортить ими свой образ, советуем одевать штаны палаццо или любые другие изделия из льна. Пока нет и намеков на то, что кюлоты вернутся в моду в скором времени.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest