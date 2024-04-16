Испортят ваш образ: 5 антитрендовых вещей апреля 2024

Многие люди следят за трендами каждого сезона. На дворе уже апрель, поэтому пришло время узнать, какие вещи уже не актуальны. Открывайте свой шкаф, чтобы поскорее забрать оттуда то, что не стоит носить в этом месяце.

Маленький спойлер: из моды даже вышла одежда, которая еще совсем недавно была популярна. Больше об антитрендах апреля 2024, расскажет Fashion 24.

Кстати Антитрендовые аксессуары 2024 года: от чего окончательно надо отказаться

Список антитрендовых вещей на апрель 2024

Узкие джинсы

Несколько лет назад узкие джинсы, которые были популярны в 2000-х, снова вернулись в моду. Чаще всего их надевали во время пандемии коронавируса. Однако этой весной джинсы скинни стоит убрать из шкафа.

Кружевные платья

Если вы любите кружево, то лучше выберите красивое нижнее белье из этой ткани. Ведь такие платья уже давно потеряли свою актуальность и вошли в список антитрендов 2024 года. Особенно не в моде слишком короткие платья.

Какие вещи не стоит носить в апреле 2024 года / Фото Canva

Микро сумки

В один момент все модницы мира начали скупать супер маленькие сумки, чтобы интересно дополнять свои образы. Однако в этом сезоне лучше обратить внимание на большие модели, потому что маленькие потеряли свою популярность.

Футболки с рисунками и надписями

Минималистичные футболки уже давно в тренде. Этой весной рисунки и надписи также не в моде. Следует выбирать более сдержанные и элегантные модели. Образ тогда дополнять яркими украшениями и аксессуарами.

Широкий каблук и шпилька

В апреле стоит покупать что-то среднее между широким каблуком и шпилькой. Ведь такая обувь уже также считается антитрендовой. Сейчас в магазинах множество интересных туфель и босоножек, поэтому выбрать точно будет из чего.