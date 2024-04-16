Маленький спойлер: з моди навіть вийшов одяг, який ще зовсім нещодавно був популярний. Більше про антитренди квітня 2024, розкаже Fashion 24.

До речі Антитрендові аксесуари 2024 року: від чого остаточно треба відмовитися

Список антитрендових речей на квітень 2024

Вузькі джинси

Декілька років тому вузькі джинси, які були популярні у 2000-х, знову повернулися у моду. Найчастіше їх одягали під час пандемії коронавірусу. Однак цієї весни джинси скіні варто забрати з шафи.

Мереживні сукні

Якщо ви любите мережево, то краще оберіть красиву спідню білизну з цієї тканини. Адже такі сукні вже давно втратили свою актуальність і увійшли у список антитрендів 2024 року. Особливо не в моді занадто короткі плаття.

Які речі не варто носити у квітні 2024 / Фото Canva

Мікросумки

В один момент усі модниці світу почали скуповувати супермаленькі сумки, аби цікаво доповнювати свої образи. Однак цього сезону краще звернути увагу на великі моделі, бо маленькі втратили свою популярність.

Футболки з малюнками та написами

Мінімалістичні футболки вже давно у тренді. Цієї весни малюнки та написи також не в моді. Слід обирати більш стримані та елегантні моделі. Образ тоді доповнювати яскравими прикрасами та аксесуарами.

Широкий каблук та шпилька

У квітні варто купувати щось середнє між широким каблуком та шпилькою. Адже таке взуття вже також вважається антитрендовим. Зараз у магазинах безліч цікавих туфель та босоніжок, тож вибрати точно буде з чого.