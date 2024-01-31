Избавьтесь от этого в 2024 году: 8 вещей, которые уже не в тренде
Источник:Валерия Лакомая
Время отсеять предметы и тенденции, которые потеряли свою актуальность, чтобы открыть пространство для экспериментов с трендовыми нарядами. Просмотрите в свой гардероб, и если найдете эти наряды, то смело с ним прощайтесь.
Фэшн-инфлюенсер и стилист Валерия Лакомая, которая ведет в инстаграме свой блог о моде, рассказала о вещах, от которых стоит избавиться, если в 2024 году вы хотите выглядеть стильно. Не жалейте этих нарядов, ведь лишние предметы отвлекают вас от того, чтобы собирать совершенные стильные луки.
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Вещи с меховым декором
Например, платья с меховыми карманами, пуховики с меховыми воротниками или свитера с меховыми вставками. Все это уже в прошлом.
Куртка с мехом / Фото с сайта Coast Fashion
Приталенные куртки и жилетки
Эта верхняя одежда давно неактуальна. Если жилеты еще можно носить под пальто в многослойных образах, то приталенные куртки стоит убрать из своего гардероба. Отдайте предпочтение более объемным моделям, которые можно надевать с маскулинными худи.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Джинсы с большим количеством эластана
Попрощайтесь с теми джинсами, которые очень напоминают леггинсы и подчеркивают каждый изгиб тела. Когда вы выбираете брюки, то прежде всего посмотрите на состав – там должно быть как можно меньше эластана. Тогда ваш лук будет иметь гораздо более стильный вид.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Полностью розовый аутфит
Барбикор был популярным этим летом, но сейчас лихорадка уже прошла. Поэтому розовый лучше заменить на актуальные или более долговременные цвета – коричневый, серый, синий, голубой или любой оттенок бежевого.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Замшевые ботфорты-чулки
Если 10 лет назад все носили замшевую обувь, которая обтягивала ноги, то теперь на смену им пришли матовые и лакированные модели до бедер. Замшевые сапоги можете выбирать тогда, когда они имеют широкую голень.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Жакет с собранным рукавом
Такое изделие, а еще вариант с рукавом ¾ уже не стоит носить. Образы с этими блейзерами будут выглядеть устаревшими.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Сумки на пояс
Возможно, это удобно. Но если вы мечтаете выглядеть стильно, то стоит убрать их из своего гардероба. Присмотритесь лучше к сумкам кросс-боди.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Короткие шарфы
Маленькие шарфики отложите как можно дальше. Вместо них выбирайте длинные, широкие и теплые модели.
Неактуальные в 2024 году вещи / скриншот из инстаграма Валерии Лакомой
Ориентируйтесь на такой размер, чтобы вы могли закутаться шарфом вместо шапки.