Названы главные антитренды: от каких вещей нужно избавиться

Если вы не хотите выглядеть бессмысленно, то лучше поскорее избавиться от нескольких вещей, которые могут испортить ваш образ.

Мир моды очень неустойчив, пишет 24 Канал. Кажется, будто недавно мы фанатели от ботильонов или колгот в сеточку со стразами, но сейчас их спокойно можно отнести к антитрендовым элементам гардероба.

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Прежде чем формировать свои образы, помните о том, что основу должна составлять база, от которой вы будете дальше отталкиваться. Чтобы стильно выглядеть, вам нужно всего-навсего докупить трендовый наряд, и не обязательно скупать все, что есть в позициях тенденций.

Чтобы не испортить свой образ, важно знать, какие вещи все еще остаются популярными, а от которых стоит отказаться, чтобы не выглядеть бессмысленно. Просмотрите свой гардероб и откажитесь от вещей, которые не являются актуальными.

Ботильоны

Такие сапоги были популярны много лет назад, однако сейчас тренд на них угас. И хотя в моде были туфли на массивной платформе и каблуке, от ботильонов стоит все же отказаться. Сейчас эти ботильоны считают антитрендовыми, поэтому лучше выбрать сапоги до колен на каблуке.



Антитрендовые вещи / Фото Pinterest

Сандалии на платформе

Сентябрь еще теплый, поэтому многие из нас добавляют в свой гардероб мюли или сандалии. Если не хотите выглядеть странно, откажитесь от сандалий на соломенной платформе с завязками. Такая обувь выглядит удивительно и не модно.



Антитрендовые вещи / Фото инстаграмм @leasy_inparis

Колготки в сеточку со стразами

Если не хотите осуждающих взглядов, откажитесь от колгот в сеточку со стразами. Да, британская дизайнер Виктория Бекхэм представила для осеннего сезона колготки в сеточку, но помните, что стразы на таких колготках лишние, ведь добавляют лишь излишней пошлости.



Антитрендовые вещи / Фото Pinterest