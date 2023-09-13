Світ моди дуже нестійкий, пише 24 Канал. Здається, ніби лише недавно ми фанатіли від ботильйонів чи колготів у сіточку зі стразами, але зараз їх спокійно можна віднести до антитрендових елементів гардероба.

До теми Антитренди осені 2023: ці речі вже ніхто не одягає

Перш ніж формувати свої образи пам’ятайте про те, що основу має складати база, від якої ви будете далі відштовхуватися. Щоб стильно виглядати, вам треба всього лише докупити трендове вбрання, і не обов’язково скупопувати все, що є в позиціях тенденцій.

Щоб не зіпсувати свій образ важливо знати, які речі все ще залишаються популярними, а від яких варто відмовитися, аби не виглядати безглуздо. Перегляньте свій гардероб та відмовтеся від речей, які не є актуальними.

Ботильйони

Такі чоботи були популярними багато років тому, однак зараз тренд на них згас. І хоч в моді були туфлі на масивній платформі та підборах, від ботильйонів варто все ж таки відмовитися. Зараз ці ботильйони вважають антитрендовими, тому краще обрати чоботи до колін на підборах.



Антитрендові речі / Фото Pinterest

Сандалі на платформі

Вересень ще теплий, тож багато хто з нас додає до свого гардероба мюлі чи сандалі. Якщо не хочете виглядати дивно, відмовтеся від сандалів на солом’яній платформі із зав’язками. Таке взуття виглядає дивно і не модно.



Антитрендові речі / Фото інстаграм @leasy_inparis

Колготки в сіточку зі стразами

Якщо не хочете осудливих поглядів, відмовтеся від колготів у сіточку зі стразами. Так, британська дизайнерка Вікторія Бекхем представила для осіннього сезону колготки в сіточку, але пам’ятайте, що стрази на таких колготках зайві, адже додають лише зайвої вульгарності.



Антитрендові речі / Фото Pinterest