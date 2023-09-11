Речі, які давно вже ніхто не носить, а на заміну їм з’являються нові, вважаються антитрендовими, пише 24 Канал. І як показує практика, вбрання яке вже тривалий період є всіма забуте, рідко повертається в тренди в тому ж самому вигляді.

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Так, мода циклічна, і часто одяг чи взуття, які були актуальними кілька років тому знову виходять на модну арену. Втім у більшості випадків це вбрання все ж таки проходить певну трансформацію.

Щоб ваш образ не був застарілим оновіть цієї осені певний одяг та взуття. Краще оберіть елементи гардероба, які є популярними та стильними. Не обов’язково гнатися за модними новинками, головне вчасно відмовитися від речей, які входять до списку антитрендових.

Костюм в клітинку

І хоч картатий принт в моді цього сезону, від костюмів у клітинку все ж таки варто відмовитися та обрати натомість костюм у смужку, який є актуальним у 2023 році.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Туфлі з відкритим носком

Мода на такі туфлі вже давно пройшла, тому не варто використовувати їх у своїх образах. Замініть їх на однотонні гостроносі туфлі на підборах.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest

Чоботи-ботфорти

Такі чоботи є зовсім непрактичними. Вам важко буде поєднати з ними трендові речі. Краще зробіть ставку на чоботах до колін на підборах.



Антитрендові речі 2023 / Фото Pinterest