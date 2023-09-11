Початок осені – чудова пора, щоб приміряти не лише взуття з осіннього гардероба, але й деякі пари з літнього гардероба – балетки чи мюлі.

Читайте також Кольорові поєднання на осінь, які зроблять образ дорогим: найкращі варіанти

Вкорочені штани є універсальними для всіх – низьких чи високих дівчат. Тож одягайте їх в офіс, на прогулянку з друзями чи на будь-які інші події.

Балетки

Штани чудово виглядають з балетками. На верх можете одягнути базову футболку, майку чи сорочку або ж красиву блузу, щоб створити діловий чи офісний аутфіт.

Лофери

Це взуття набуває особливої популярності восени. Лофери гарно поєднуються з жакетами чи светрами, тож варіантів їх стилізувати є безліч.

Мюлі

Обирайте на теплу погоду мюлі – на низькому ходу чи підборах. Поєднуйте їх з базовими речима в класичних кольорах.

Слінгбеки

Якщо ви не любите високі підбори, то слінгбеки найкраще підійдуть для того, щоб ви впевнено почували себе у взутті увесь день, адже маленькі підбори не створять навантаження на ноги.

Кросівки

Найпопулярніше взуття гарно поєднується не лише з джинсами, але й штанами. Обирайте модні вінтажні кросівки або ж базові білі чи чорні.

Туфлі

Неймовірно красиво виглядають туфлі у поєднанні з чорними штанами та білою сорочкою. Спробуйте відтворити такий аутфіт цієї осені.