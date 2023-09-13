Мир моды очень неустойчив, пишет 24 Канал. Кажется, будто недавно мы фанатели от ботильонов или колгот в сеточку со стразами, но сейчас их спокойно можно отнести к антитрендовым элементам гардероба.

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Прежде чем формировать свои образы, помните о том, что основу должна составлять база, от которой вы будете дальше отталкиваться. Чтобы стильно выглядеть, вам нужно всего-навсего докупить трендовый наряд, и не обязательно скупать все, что есть в позициях тенденций.

Чтобы не испортить свой образ, важно знать, какие вещи все еще остаются популярными, а от которых стоит отказаться, чтобы не выглядеть бессмысленно. Просмотрите свой гардероб и откажитесь от вещей, которые не являются актуальными.

Ботильоны

Такие сапоги были популярны много лет назад, однако сейчас тренд на них угас. И хотя в моде были туфли на массивной платформе и каблуке, от ботильонов стоит все же отказаться. Сейчас эти ботильоны считают антитрендовыми, поэтому лучше выбрать сапоги до колен на каблуке.



Антитрендовые вещи / Фото Pinterest

Сандалии на платформе

Сентябрь еще теплый, поэтому многие из нас добавляют в свой гардероб мюли или сандалии. Если не хотите выглядеть странно, откажитесь от сандалий на соломенной платформе с завязками. Такая обувь выглядит удивительно и не модно.



Антитрендовые вещи / Фото инстаграмм @leasy_inparis

Колготки в сеточку со стразами

Если не хотите осуждающих взглядов, откажитесь от колгот в сеточку со стразами. Да, британская дизайнер Виктория Бекхэм представила для осеннего сезона колготки в сеточку, но помните, что стразы на таких колготках лишние, ведь добавляют лишь излишней пошлости.



Антитрендовые вещи / Фото Pinterest