Убийцы стиля: топ-3 антитренды, от которых нужно избавиться

Сейчас каждая девушка хочет самовыражаться благодаря одежде, и никакие модные правила не мешают, чтобы создать уникальный образ. Но следует отметить, что стилизацию некоторых вещей все же лучше избегать, чтобы полностью не испортить образ.

Если вы не хотите выглядеть так, будто безвкусны, лучше откажитесь от некоторых вещей, которые уже давно не в моде, пишет 24 канал.

Читайте также Давно вышли из моды: главные антитренды, о которых стоит забыть

Вам следует отказаться от трех стилизаций и вещей, придающих аутфиту древнего вида. Из моды уже давно вышло сочетание с шапкой и варежками, сумки и обуви одного цвета. Отдельно обратите внимание на меховую жилетку, которая уже несколько лет занимает первенство среди антитрендов.

Комплект шапка+перчатки

Если некоторые модницы еще позволяют себе носить комплект шапки с шарфом, то от перчаток одного цвета с шапкой следует отказаться. Такая стилизация уже вышла из моды, поэтому лучше выберите перчатки базового черного или молочного цвета, которые сможете соединить с любой верхней одеждой.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Сумка и обувь одного цвета

Если вы наденете черные сапоги и дополните образ черной сумкой, то вы удачно дополните образ. Если же вы соедините яркую сумку с яркой обувью, то будете автоматически привлекать к себе много внимания, ведь такое сочетание уже давно не является модным. Стилисты избегают такой стилизации, которая может легко испортить образ.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest

Меховые жилетки

Меховые жилетки – враг любого образа. Эта вещь моментально испортит все ваши старания и сделает ваш выход удивительным и антитрендовым. Советуем вам как можно быстрее избавиться от такого изделия, поскольку оно совершенно не соответствует модной тенденции.



Антитренды 2023 года / Фото из Pinterest