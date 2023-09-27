Мода чуть ли не ежемесячно двигается вперед, а на fashion-арене появляются новые и интересные вещи, пишет 24 Канал. Учитывайте эту деталь при составлении своих образов, ведь от устаревшей одежды лучше отказаться.

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Чтобы ваша одежда в сочетании с другими нарядами не выглядела смешно и неуместно, советуем избавиться от нескольких элементов одежды из нашей подборки.

Кофта-летучка

Трикотажная кофта-летучка была популярна более 15 лет назад. Сейчас такую вещь почти никто не носит, так что если вы найдете ее в своем гардеробе – избавьтесь обязательно, ведь она уже не станет модной.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest

Бархатные лосины

Осенью мы часто дополняем свои образы лосинами. Базовые однотонные лосины не антитренд, ими можно смело дополнять свитшоты и базовые футболки. Впрочем, советуем отказаться от бархатных лосинов. Они были актуальны очень давно и уже потеряли свою популярность, поэтому разве портят ваш аутфит, а не дополняют.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest

Кроссовки с лентой

Некоторый период кроссовки с лентой считались микротрендом сезона. Впрочем, модными они побывали лишь очень короткий период. Нельзя сказать, что такие кроссовки – абсолютный антитренд и их ни в коем случае нельзя одевать, впрочем ленты лучше заменить на обычные шнуровки.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото Pinterest