Мода ледь чи не щомісяця рухається вперед, а на fashion-арені з’являються нові та цікаві речі, пише 24 Канал. Враховуйте цю деталь під час складання своїх образів, адже від застарілого одягу краще відмовитися.

Дивіться також Викиньте цей одяг: 4 речі, які вас старять

Щоб ваш одяг в поєднанні з іншим вбранням не виглядав смішно та недоречно, радимо позбутися від кількох елементів вбрання з нашої добірки.

Кофта-летючка

Трикотажна кофта-летючка була популярною понад 15 років тому. Зараз таку річ майже ніхто не носить, тож якщо ви знайдете її у своєму гардеробі – позбудьтеся обов’язково, адже вона вже не стане модною.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest

Оксамитові лосини

Восени ми часто доповнюємо свої образи лосинами. Базові однотонні лосини не є антитрендом, ними можна сміливо доповнювати світшоти та базові футболки. Втім радимо відмовитися від оксамитових лосинів. Вони були актуальними дуже давно і вже втратили свою популярність, тож хіба псують ваш аутфіт, а не доповнюють.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest

Кросівки зі стрічкою

Певний період кросівки зі стрічкою вважалися мікротрендом сезону. Втім модними вони побули лише дуже короткий період. Не можна сказати, що такі кросівки абсолютний антитренд і їх в жодному разі не можна одягати, втім стрічки краще замінити на звичайні шнурівки.



Антитрендовий одяг 2023 / Фото Pinterest