Чтобы оставаться модными и стильными, следите за сезонными тенденциями, пишет 24 канал. Не используйте при составлении образов то, что уже давно не используется.

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В нашей подборке собрано несколько позиций, от которых рекомендовано отказаться, если вы хотите выглядеть хорошо.

Жакет с массивными пуговицами

Такой жакет сейчас уже неактуален. Он не очень стильно смотрится, а громоздкие пуговицы способны быстро испортить образ. Выберите жакеты размера оверсайз, которые удачно смотрятся с джинсами, брюками или шортами.



Антитренды лета 2023 / Фото с Instagram

Топ на завязках

В моде этим летом топы с контрасной окантовкой, топы с цветочными аппликациями или жилеты, а вот топ на завязках уже давно вышел из моды. Такой наряд является пережитком прошлого, поэтому не одевайте его, чтобы не выглядеть старомодно.



Антитренды лета 2023 / Фото с Instagram

Многоярусная длинная юбка

Такая юбка этого сезона будет считаться признаком плохого вкуса. Дизайнеры представили широкий ассортимент юбок и в этом перечне многоярусной юбки нет. Лучше выберите джинсовую юбку, костюмную или шелковую.



Антитренды лета 2023 / Фото с Instagram