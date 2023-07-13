Отправляясь на шопинг, узнайте об одежде, которая уже неактуальна, пишет 24 Канал. Чтобы ваша одежда в сочетании с другими элементами гардероба не выглядела смешно и неудачно, не сочетайте ее с нарядом из нашей подборки.

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Платье с несколькими принтами

Такое платье сейчас точно не модно. Кроме того, она не подчеркивает талию, а наоборот даже добавляет только лишних сантиметров. Дизайнеры представили в этом сезоне немало стильных платьев, так что вам точно будет из чего выбрать. Обращайте внимание на платья кроше, комбинации, платья с драпировкой.

Обувь на танкетке

Такая летняя обувь хоть и удобна и комфортна, впрочем, была в моде много лет назад. Сейчас модницы выбирают или босоножки на тонком каблуке или делают ставку на сандалии или балетки.

Ярко-красный костюм

Инстаграм-пространство переполнено эстетикой Old Money – минималистичным и изысканным нарядом, позволяющим владелице в этом наряде чувствовать себя аристократкой.

Если вы не хотите привлекать слишком много внимания – попробуйте отказаться от такого яркого костюма. Он точно неуместен этим летом, его не носит ни одна модница. Выберите черный или бежевый костюм с брюками палаццо и жакетом оверсайз.