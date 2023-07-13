Вирушаючи на шопінг, дізнайтеся про одяг, який вже неактуальний, пише 24 Канал. Щоб ваш одяг в поєднанні з іншими елементами гардероба не виглядав смішно і невдало, не поєднуйте його з вбранням з нашої добірки.

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Плаття з кількома принтами

Така сукня зараз точно не модна. Окрім того, вона не підкреслює талію, а, навпаки, навіть додає тілька зайвих сантиметрів. Дизайнери представили цього сезону чимало стильних суконь, тож вам точно буде з чого вибрати. Звертайте увагу на сукні кроше, комбінації, плаття з драпіруванням.

Взуття на танкетці

Таке літнє взуття хоч і зручне та комфортне, втім було в моді багато років тому. Зараз модниці обирають або босоніжки на тонких підборах або роблять ставку на сандалі чи балетки.

Яскраво-червоний костюм

Інстаграм-простір переповнений естетикою Old Money – мінімалістичним та вишуканим вбранням, яке дозволяє власниці в цьому вбранні почувати себе аристократкою.

Якщо ви не хочете привертати до себе занадто багато уваги – спробуйте відмовитися від такого яскравого костюма. Він точно недоречний цього літа, його не носить жодна модниця. Натомість оберіть чорний чи бежевий костюм зі штанами палаццо та жакетом оверсайз.