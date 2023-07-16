Щоб залишатися модними і стильними, слідкуйте за сезонними тенденціями, пише 24 Канал. Не використовуйте під час складання образів те, що вже давно не використовується.
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У нашій добірці зібрано кілька позицій, від яких рекомендовано відмовитися, якщо ви хочете мати гарний вигляд.
Жакет з масивними ґудзиками
Такий жакет зараз вже неактуальний. Він не дуже стильно виглядає, а громіздкі ґудзики здатні швидко зіпсувати образ. Натомість оберіть жакети розміру оверсайз, які вдало виглядають з джинсами, штанами чи шортами.
Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram
Топ на зав’язках
У моді цього літа топи з контрасною окантовкою, топи з квітковими аплікаціями чи жилети, а от топ на зав’язках вже давно вийшов з моди. Таке вбрання є пережитком минулого, тож не одягайте його, щоб не виглядати старомодно.
Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram
Багатоярусна довга спідниця
Така спідниця цього сезону вважатиметься ознакою поганою смаку. Дизайнери представили широкий асортимент спідниць, і в цьому переліку багатоярусної спідниці немає. Краще оберіть джинсову спідницю, костюмну чи шовкову.
Антитренди літа 2023 / Фото з Instagram