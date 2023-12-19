Эта одежда вас старит: 3 антитрендовых свитера, которые испортят образ

Одежда, которую мы одеваем, влияет на наше настроение и уверенность. Одежда не только отражает стиль, но и личность человека, поэтому очень важно следить за нарядами, которые вышли из моды, чтобы не окунфузиться.

Тенденции часто меняются, но это не значит, что мы должны обновлять гардероб каждый сезон, пишет 24 Канал. Достаточно всего лишь иметь базовые вещи, хорошо сочетающиеся между собой и лишь маленькой частицей трендов их дополнять.

К теме Антитрендовые угги: 3 пары обуви, безнадежно вышедшие из моды

Зима – самый популярный период, когда мы надеваем свитера. Поскольку мы носим их лишь незначительное время, они хорошо у нас сохраняются и мигрируют из одного года в другой. Именно поэтому советуем вам пересмотреть свой гардероб и взглянуть, нет ли у вас свитера, который уже давно неактуален.

Вышедший из трендов свитер способен испортить ваш образ своей старомодностью. Не бойтесь выбрасывать из шкафа то, что давно отжило свое, ведь в моде есть столько замечательных альтернатив. В нашей подборке рассказываем об антитрендовых вещах, от которых стоит избавиться.

Золотой свитер

Такие свитера уже давно не в моде, потому не стоит их держать в своем гардеробе. Они почти ни к чему не подходят, поэтому этот свитер обязательно нужно выбросить.

Свитер с блестками

Свитер в один цвет с блестками был актуален много лет назад. Даже в праздничное время их никто не использует, потому что они совсем непрактичны, а еще забирают на себя слишком много внимания.

Свитер с разноцветными блестками

Девушки, такой свитер тоже срочно убирайте из своего гардероба. Он уже давно не в моде, поэтому вместо него лучше сделайте ставку на базовый свитер с горловиной или воротничком.