Тенденції часто змінюються, але це не означає, що ми маємо оновлювати гардероб кожного сезону, пише 24 Канал. Достатньо всього лише мати базові речі, які добре поєднуються між собою і лише маленькою частинкою трендів їх доповнювати.

До теми Антитрендові угги: 3 пари взуття, які безнадійно вийшли з моди

Зима – найпопулярніший період, коли ми одягаємо светри. Через те, що ми носимо їх лише незначний час, вони добре в нас зберігаються та мігрують з одного року в інший. Саме тому радимо вам переглянути свій гардероб та подивитися, чи немає у вас часом светра, який вже давно неактуальний.

Светр, який вийшов з трендів здатен зіпсувати ваш образ своєю старомодністю. Не бійтеся викидати з шафи те, що вже давно віджило своє, адже в моді є стільки чудових альтернатив. У нашій добірці розповідаємо про антитрендові речі, яких варто позбутися.

Золотистий светр

Такі светри вже давно не в моді, тому не варто їх тримати у своєму гардеробі. Вони майже ні до чого не пасують, тому цей светр обов’язково треба викинути.

Светр з лелітками

Светр в один колір з лелітками був актуальний багато років тому. Навіть у святковий час їх ніхто не використовує, бо вони зовсім непрактичні, а ще забирають на себе забагато зайвої уваги.

Светр з різнокольоровими лелітками

Дівчата, такий светр теж терміново прибирайте зі свого гардероба. Він вже давно не в моді, тому замість нього краще зробіть ставку на базовий светр з горловиною чи комірцем.