Тенденции часто меняются, но это не значит, что мы должны обновлять гардероб каждый сезон, пишет 24 Канал. Достаточно всего лишь иметь базовые вещи, хорошо сочетающиеся между собой и лишь маленькой частицей трендов их дополнять.

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Зима – самый популярный период, когда мы надеваем свитера. Поскольку мы носим их лишь незначительное время, они хорошо у нас сохраняются и мигрируют из одного года в другой. Именно поэтому советуем вам пересмотреть свой гардероб и взглянуть, нет ли у вас свитера, который уже давно неактуален.

Вышедший из трендов свитер способен испортить ваш образ своей старомодностью. Не бойтесь выбрасывать из шкафа то, что давно отжило свое, ведь в моде есть столько замечательных альтернатив. В нашей подборке рассказываем об антитрендовых вещах, от которых стоит избавиться.

Золотой свитер

Такие свитера уже давно не в моде, потому не стоит их держать в своем гардеробе. Они почти ни к чему не подходят, поэтому этот свитер обязательно нужно выбросить.

Свитер с блестками

Свитер в один цвет с блестками был актуален много лет назад. Даже в праздничное время их никто не использует, потому что они совсем непрактичны, а еще забирают на себя слишком много внимания.

Свитер с разноцветными блестками

Девушки, такой свитер тоже срочно убирайте из своего гардероба. Он уже давно не в моде, поэтому вместо него лучше сделайте ставку на базовый свитер с горловиной или воротничком.