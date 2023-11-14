Их не должно быть в вашем гардеробе: топ 5 антитрендовых сумок 2023 года

Индустрия моды стремительно развивается, тренды в одежде и аксессуарах меняются с каждым сезоном. Так, для того, чтобы оставаться стильной нужно избегать определенных видов сумок.

24 Канал составили список самых распространенных антитрендовых сумок в 2023 году. Среди них сумки с массивными цепочками, с пайетками, анималистическим принтом и другие.

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Сумки с массивными цепями

Раньше такие аксессуары были на пике популярности. Впрочем, теперь широкая и большая цепь считается антитрендом.



Сумки с массивными цепями / Фото из открытых источников

Сумки с пайетками и блестками

Такой тип сумок уже давно вышел из моды, ведь в большинстве своем блестки и другие подобные детали выглядят дешево.

Сумки с яркими цветочными принтами.

Такой вариант дизайна сумок был раньше распространен среди женщин. Но с ним нужно быть очень осторожными, поскольку слишком яркие или некачественные принты часто могут не совмещаться с другими элементами одежды.



Сумки с цветочными принтами / Фото из открытых источников

Сумка с анималистическим принтом.

В общем звериный принт очень популярен даже сегодня. Однако нужно учитывать его качество, ведь часто анималистический дизайн может дешевить аутфит.



Сумка с анималистическим принтом / Фото из открытых источников

Сумки из пластика

В один сезон яркие пластмассовые сумки были трендом и их можно было встретить у каждой модницы. Однако в большинстве своем, как и предыдущие варианты, пластик уменьшал общую привлекательность наряда.



Пластиковая сумка / Фото из открытых источников