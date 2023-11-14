24 Канал склали список найпоширеніших антитрендових сумок 2023 року. Серед них сумки з масивними ланцюжками, з паєтками, анімалістичним принтом та інші.
Важливо Базовий гардероб на холодну пору: 6 речей, які мають бути у кожної дівчини
Сумки з масивними ланцюгами
Раніше такі аксесуари були на піку популярності. Втім, тепер широкий та великий ланцюг вважається антитрендом.
Сумки з масивними ланцюгами / Фото з відкритих джерел
Сумки з паєтками та блискітками
Такий тип сумок вже давно вийшов з моди, адже здебільшого блискітки та інші схожі деталі виглядають дешево.
Сумки з паєтками / Фото з відкритих джерел
Сумки з яскравими квітковими принтами
Такий варіант дизайну сумок був раніше поширений серед жінок. Втім, з ним треба бути дуже обережними, оскільки занадто яскраві чи неякісні принти часто можуть не поєднуватися з іншими елементами одягу.
Сумки з квітковими принтами / Фото з відкритих джерел
Сумка з анімалістичним принтом
Загалом звіриний принт є дуже популярним навіть сьогодні. Однак треба зважати на його якість, адже часто анімалістичний дизайн може дешевити аутфіт.
Сумка з анімалістичним принтом / Фото з відкритих джерел
Сумки з пластику
Одного сезону яскраві пластмасові сумки були трендом і їх можна було зустріти в кожної модниці. Втім, здебільшого, як і попередні варіанти, пластик зменшував загальну привабливість вбрання.
Пластикова сумка / Фото з відкритих джерел