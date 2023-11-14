24 Канал склали список найпоширеніших антитрендових сумок 2023 року. Серед них сумки з масивними ланцюжками, з паєтками, анімалістичним принтом та інші.

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Сумки з масивними ланцюгами

Раніше такі аксесуари були на піку популярності. Втім, тепер широкий та великий ланцюг вважається антитрендом.



Сумки з масивними ланцюгами / Фото з відкритих джерел

Сумки з паєтками та блискітками

Такий тип сумок вже давно вийшов з моди, адже здебільшого блискітки та інші схожі деталі виглядають дешево.



Сумки з паєтками / Фото з відкритих джерел Сумки з паєтками / Фото з відкритих джерел

Сумки з яскравими квітковими принтами

Такий варіант дизайну сумок був раніше поширений серед жінок. Втім, з ним треба бути дуже обережними, оскільки занадто яскраві чи неякісні принти часто можуть не поєднуватися з іншими елементами одягу.



Сумки з квітковими принтами / Фото з відкритих джерел

Сумка з анімалістичним принтом

Загалом звіриний принт є дуже популярним навіть сьогодні. Однак треба зважати на його якість, адже часто анімалістичний дизайн може дешевити аутфіт.



Сумка з анімалістичним принтом / Фото з відкритих джерел

Сумки з пластику

Одного сезону яскраві пластмасові сумки були трендом і їх можна було зустріти в кожної модниці. Втім, здебільшого, як і попередні варіанти, пластик зменшував загальну привабливість вбрання.



Пластикова сумка / Фото з відкритих джерел