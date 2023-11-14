24 Канал составили список самых распространенных антитрендовых сумок в 2023 году. Среди них сумки с массивными цепочками, с пайетками, анималистическим принтом и другие.
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Сумки с массивными цепями
Раньше такие аксессуары были на пике популярности. Впрочем, теперь широкая и большая цепь считается антитрендом.
Сумки с массивными цепями / Фото из открытых источников
Сумки с пайетками и блестками
Такой тип сумок уже давно вышел из моды, ведь в большинстве своем блестки и другие подобные детали выглядят дешево.
Сумки с пайетками / Фото из открытых источников
Сумки с яркими цветочными принтами.
Такой вариант дизайна сумок был раньше распространен среди женщин. Но с ним нужно быть очень осторожными, поскольку слишком яркие или некачественные принты часто могут не совмещаться с другими элементами одежды.
Сумки с цветочными принтами / Фото из открытых источников
Сумка с анималистическим принтом.
В общем звериный принт очень популярен даже сегодня. Однако нужно учитывать его качество, ведь часто анималистический дизайн может дешевить аутфит.
Сумка с анималистическим принтом / Фото из открытых источников
Сумки из пластика
В один сезон яркие пластмассовые сумки были трендом и их можно было встретить у каждой модницы. Однако в большинстве своем, как и предыдущие варианты, пластик уменьшал общую привлекательность наряда.
Пластиковая сумка / Фото из открытых источников