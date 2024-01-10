Деньги на ветер: какие штаны не стоит покупать даже на распродажах

Сейчас во многих магазинах продолжаются распродажи старых коллекций, и может показаться, что покупать более-менее нормальные брюки со скидкой выгодно. Но это заблуждение. Будьте уверены: неактуальные штаны, которые не сядут на вас хорошо, будут лежать в шкафу без дела годами.

Во время скидок трудно избежать соблазна приобрести новые вещи. Но часто необдуманная покупка может не только стать ненужной вещью в гардеробе, но и портить вам образы, пишет 24 Канал.

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Что касается штанов, то далеко не все они подчеркивают преимущества фигуры. Некоторые могут сидеть очень неудачно или выглядеть странно из-за неуместных элементов. Рассказываем о моделях, которые лучше оставить на полке магазина, чтобы избежать модных промахов и ненужных затрат.

Резинки

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Долгое время брюки с резинками на поясе или внизу были популярны среди любителей комфорта и практичности. Но сейчас пора им сделать шаг назад. Эта модель уже неактуальна.



Неактуальные брюки с резинками / Фото из пинтереста LightInTheBox

Если вам нравится этот тренд, то можете присмотреться к штанам-карго.

Клетчатые узкие штаны

С этими брюками нужно быть очень осторожными. Найти актуальный клетчатый низ очень трудно. В масс-маркете имеются преимущественно старые модели. Из трендовых моделей могут быть свободные штаны в клетку, но узкие варианты – это табу.



Неактуальные узкие клетчатые штаны / Фото из пинтереста Дианы Диа

Слишком короткие

К счастью, уже прошли времена, когда все ходили с открытыми лодыжками. Купите штаны на полную длину.



Слишком короткие брюки / Фото из пинтереста Линси Моррисон

Слишком объемные в зоне живота

Если вам не нужны лишние килограммы, не добавляйте их визуально объемными штанами. Какими бы модными ни были модели, прежде всего смотрите на свою фигуру и то, как вещи ее представляют. Хорошие брюки скроют недостатки и подчеркнут красоту.



Брюки, придающие объему бедрам и "съедающие" талию / Фото из пинтереста Дженн Лейк

Как выбрать штаны

Раньше мы писали о трендовых моделях низа и о том, каким типам фигуры они будут подходить.

А также о том, как подарить новую жизнь старым джинсам, сочетая их с трендовыми вещами.