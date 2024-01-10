У час знижок важко уникнути спокуси придбати нові речі. Але часто необдумана покупка може не лише стати непотрібною річчю в гардеробі, а й псувати вам образи, пише 24 Канал.

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Щодо штанів, то далеко не всі вони підкреслюють переваги фігури. Деякі можуть сидіти дуже невдало чи мати дивний вигляд через недоречні елементи. Розповідаємо про моделі, які краще залишити на полиці магазину, щоб уникнути модних промахів та непотрібних затрат.

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Резинки

Довгий час штани з резинками на поясі чи внизу були популярними серед шанувальників комфорту і практичності. Але зараз настав час їм зробити крок назад. Ця модель уже неактуальна.



Неактуальні штани з резинками / Фото з пінтересту LightInTheBox

Якщо вам подобається цей тренд, то можете придивитися до штанів-карго.

Картаті вузькі штани

З цими штанами треба бути дуже обережними. Знайти актуальний картатий низ – дуже важко. У мас-маркеті є переважно старі моделі. Із трендових моделей можуть бути вільні штани в клітинку, але вузькі варіанти – це табу.



Неактуальні вузькі картаті штани / Фото з пінтересту Діани Діа

Занадто короткі

На щастя, уже минули часи, коли всі ходили з відкритими щиколотками. Купуйте штани на повну довжину.



Занадто короткі штани / Фото з пінтересту Лінсі Морісон

Занадто обʼємні у зоні живота

Якщо вам не потрібні зайві кілограми, то не додавайте їх візуально обʼємними штанами. Якими б модними не були моделі, перш за все дивіться на свою фігуру і те, як речі її подають. Хороші штани приховають недоліки і підкреслять красу.



Штани, які додають обʼєму стегнам і "зʼїдають" талію / Фото з пінтересту Дженн Лейк

Як обрати штани

Раніше ми писали про трендові моделі низу та те, яким типам фігури вони пасуватимуть.

А також про те, як подарувати нове життя старим джинсам, поєднуючи їх із трендовими речами.