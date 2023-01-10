Модных головных уборов сейчас немало, но среди всего многообразия главное не ошибиться и выбрать действительно трендовую модель, пишет 24 канал.

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Когда-то мы не любили шапок и ждали первого тепла, чтобы их поскорее снять. Сейчас шапка является стильным элементом дополнения нашей верхней одежды: дубленки, шубы или пуховика.

Чтобы не сделать образ в холодные дни антитрендовым, предлагаем вашему вниманию посмотреть на шапки, которые точно не должны быть в вашем гардеробе этой зимой.

Шапка со стразами

Шапка со стразами – враг №1 в вашем образе. Она ни во что не подходит, сразу бросается в глаза и является признаком плохого вкуса. От такого головного убора лучше отказаться и заменить его однотонной, аккуратной шапкой.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото из Pinterest

Спортивная шапка

Спортивные вещи все чаще встречаются в нашем повседневном гардеробе. Трикотажный спортивный костюм, состоящий из джогеров и свитшота – наши неизменные помощники, чтобы выглядеть комфортно и уютно, однако от спортивных шапок лучше отказаться.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото из Pinterest

Шапка неонового цвета

Бум на шапки неонового цвета уже давно прошел, поэтому лучше выбирать яркие головные уборы, а вот резкие салатовые или розовые цвета лучше не применять в своих образах. Флуорисцентные шапки могут моментально испортить ваш образ.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото из Pinterest