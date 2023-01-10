Модних головних уборів зараз є чимало, але серед всього різноманіття головне не помилитися та обрати дійсно трендову модель, пише 24 канал.

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Колись ми не любили шапок та чекали першого тепла, щоб їх пошвидше зняти. Зараз шапка є стильним елементом доповнення до нашого верхнього одягу: дублянки, шуби чи пуховика.

Щоб не зробити образ у холодні дні антитрендовим, пропонуємо вашій увазі подивитися на шапки, які точно не мають бути у вашому гардеробі цієї зими.

Шапка зі стразами

Шапка зі стразами – ворог № 1 у вашому образі. Вона ні під що не підходить, одразу кидається в очі та є ознакою поганого смаку. Від такого головного убору краще відмовитися та замінити його на однотонну, акуратну шапку.



Антитрендові шапки 2023 / Фото з Pinterest

Спортивна шапка

Спортивні речі дедалі частіше зустрічаються в нашому повсякденному гардеробі. Трикотажний спортивний костюм, що складається з джогерів та світшоту – наші незмінні помічники, аби виглядати комфортно та затишно, однак від спортивних шапок краще відмовитися.



Антитрендові шапки 2023 / Фото з Pinterest

Шапка неонового кольору

Бум на шапки неонового кольору вже давно минув, тому краще обирати яскраві головні убори, а от різкі салатові чи розжеві кольори краще не застосовувати у своїх образах. Флуорисцентні шапки можуть вмить зіпсувати ваш образ.



Антитрендові шапки 2023 / Фото з Pinterest