Антитрендовая верхняя одежда зимы: что нужно до конца месяца выбросить из гардероба

Вряд ли кто-то в последние месяцы февраля хочет приобрести себе зимнюю верхнюю одежду, поэтому в подборке расскажем вам о вещах, которых лучше избежать или вообще выбросить, поскольку они неактуальны сейчас и тем более не будут актуальны через год.

Дубленка и шуба не сходит с модных радаров уже несколько сезонов, но это не значит, что антитрендовые пуховики тоже еще в моде и выглядят стильно, как несколько лет назад.

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Некоторая верхняя одежда может очень сильно испортить ваш образ и свести все ваши старания к нулю. Рекомендуем вам в конце февраля совершить ревизию в гардеробе и раз и навсегда избавиться от вещей, которые старят ваши выходы и делают их антитрендовыми.

Платье-пуховик

Казалось, что в таких пуховиках уже никто не ходит, но есть люди, которые никак не могут избавиться от такого пуховика и все еще продолжают его носить. Эта вещь вряд ли будет стильной в ближайшие годы, поэтому лучше избавьтесь от нее, поскольку она совсем непрактична.



Антитрендовые пуховики, от которых нужно избавиться / Фото из Pinterest

Приталенный пуховик

Длинные приталенные пуховики были очень популярны несколько лет назад, но сейчас спрос на них упал до минимума. В противоположность этой верхней одежде появились стильные шубы и очень теплые короткие пуховики, способные грамотно подчеркнуть ваш стиль, а не испортить его. Не держите в шкафу такой пуховик до лучших времен, потому что мода на него уже прошла.



Антитрендовые пуховики, от которых нужно избавиться / Фото из Pinterest

Пуховик с мехом

Такие пуховики выглядят несколько странно, потому стоит от них отказаться и без сожаления попрощаться с ними. Их трудно соединить с сапогами на каблуке или ботинками-челси, поскольку мех на капюшоне сразу портит весь образ. Одевая такой пуховик будьте готовы к тому, что вместе с ним вы путешествуете в прошлом.



Антитрендовые пуховики, от которых нужно избавиться / Фото из Pinterest