Дублянка та шуба не сходить з модних радарів вже кілька сезонів, але це не означає, що антитрендові пуховики теж ще в моді та виглядають стильно, як кілька років тому.

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Деякий верхній одяг може дуже сильно зіпсувати ваш образ і звести всі ваші старання нанівець. Рекомендуємо вам наприкінці лютого зробити ревізію в гардеробі та раз і назавжди позбутися від речей, які старять ваші виходи та роблять їх антитрендовими.

Сукня-пуховик

Здавалося, що в таких пуховиках вже ніхто не ходить, однак є люди, які ніяк не можуть позбутися від такого пуховика та все ще продовжують його носити. Ця річ навряд чи буде стильною в найближчі роки, тому краще позбудьтеся її, оскільки вона зовсім непрактична.



Антитрендові пуховики, яких треба позбутися / Фото з Pinterest

Приталений пуховик

Довгі приталені пуховики були дуже популярними кілька років тому, але зараз на них попит впав до мінімуму. На противагу цьому верхньому одягу з’явилися стильні шуби та дуже теплі короткі пуховики, які здатні грамотно підкреслити ваш стиль, а не зіпсувати його. Не тримайте в шафі такий пуховик до кращих часів, оскільки мода на нього вже пройшла.



Антитрендові пуховики, яких треба позбутися / Фото з Pinterest

Пуховик з хутром

Такі пуховики виглядають дещо дивно, тому варто від них відмовитися та без жалю попрощатися з ними. Їх важко поєднати з чоботами на підборах чи черевиками-челсі, оскільки хутро на капюшоні одразу псує увесь образ. Одягаючи такий пуховик будьте готові до того, що разом з ним ви мандруєте у минулому часі.



Антитрендові пуховики, яких треба позбутися / Фото з Pinterest