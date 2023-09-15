Главные антитрендовые аксессуары: какие вещи делают образ дешевым

Если вы будете пользоваться этими аксессуарами и головными уборами, они будут выдавать ваш плохой вкус. Лучше перестаньте их одевать, если не хотите проникнуть на несколько лет назад в прошлое.

Эти аксессуары и головной убор еще не скоро вернутся в моду, поэтому лучше от них избавиться.

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Очипок

Очипок завязанный на волосах был модный короткий период времени и быстро исчез из виду. Впрочем, даже сейчас встречаются девушки, которые все же дополняют чепчиком свои образы. Лучше их больше не используйте, они ведь давно вышли из моды. Наденьте базовую косынку.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest

Обруч на голову

Несколько лет назад был настоящий бум на объемные сатиновые обручи, однако это был микротренд, быстро угасший на модной арене после поразительного всплеска. В 2023 году вообще никакие обручи не модны, поэтому лучше одевайте кепку как дополнительный элемент гардероба в своих образах.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest

Кашкет

Такие козырьки были модными много лет назад и сейчас уже совсем неактуальны. Чтобы не выглядеть бессмысленно, лучше избавьтесь от этого головного убора, ведь он может быстро испортить ваш общий вид.



Антитрендовые аксессуары / Фото Pinterest