Ці аксесуари та головний убір ще не скоро повернуться в моду, тому краще від них позбутися.

До теми Названо головні антитренди: від яких речей треба позбутися

Очіпок

Очіпок зав’язаний на волоссі був модний короткий період час і швидко зник з поля зору. Втім навіть зараз зустрічаються дівчата, які все ж таки доповнюють очіпком свої образи. Краще їх більше не використовуйте, адже вони давно вийшли з моди. Натомість одягніть базову косинку.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Обруч на голову

Кілька років тому був справжній бум на об’ємні сатинові обручі, однак це був мікротренд, який швидко згас на модній арені після вражаючого сплеску. У 2023 році взагалі ніякі обручі не модні, тому краще одягайте кепку, як додатковий елемент гардероба у своїх образах.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest

Кашкет

Такі козирки були модними багато років тому та зараз вже є зовсім неактуальними. Щоб не виглядати безглуздо, краще позбудьтеся від цього головного убору, адже він швидко може зіпсувати ваш загальний вигляд.



Антитрендові аксесуари / Фото Pinterest