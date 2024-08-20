Выбросьте их немедленно: антитрендовые вещи, которые давно вышли из моды

Мода на вещи имеет свойство меняться. То, что было популярным несколько лет назад, начнет терять актуальность уже через несколько сезонов, поэтому надо быть очень осторожными с одеждой, которая может сделать образ старомодным.

Вскоре нас ждет новый осенний сезон, поэтому делая ревизию в шкафу, пересмотрите вещи, которые уже давно вышли из моды, пишет Fashion 24.

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Антитренды одежды 2024

Все мы любим хорошо одеваться, но только одна антитрендовая вещь может все испортить. Даже несмотря на то, что ваш образ будет стильным и ухоженным, один устаревший наряд исказит образ и сделает его странным.

Стилисты советуют прощаться с вещами, срок годности которых уже давно вышел. Если вы хотите иметь опрятный вид и стильно выглядеть, то советуем вам все же отказаться от трех вещей, которые могут испортить ваш образ.

Платье с баской

Такое платье будет только демонстрировать всем, что вы застряли в 2010 году. Попробуйте отказаться от него, потому что оно совсем неактуально и еще и непривлекательно. Вы точно сможете найти для себя достойную альтернативу среди всего многообразия платьев, но вот от платья с баской таки надо воздержаться.



Антитрендовое платье лета 2024 / Фото Pinterest

Узкие брюки

До сих пор в образах девушек встречаются узкие брюки, однако они способны только все испортить, потому что давно не подходят ни к одному верху и низу. Лучше остановить свой выбор на широких брюках палаццо, которые актуальны уже несколько лет.



Антитрендовые брюки лета 2024 / Фото Pinterest

Лосины с кружевом

Такие Лосины уже давно неактуальны, особенно в ярком цвете. Даже несмотря на то, что кружево возвращается в моду, такие Лосины все еще остаются пережитком прошлого. Советуем избавляться от таких изделий, поскольку они не имеют ничего общего с модными тенденциями.



Антитрендовая одежда 2024 / Фото Pinterest

Также к антитрендам относится платье с пышной юбкой, обувь с фигурными каблуками и комбинезон.