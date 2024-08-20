Невдовзі нас чекає новий осінній сезон, тому роблячи ревізію в шафі, передивіться до речей, які вже давно вийшли з моди, пише Fashion 24.

Читайте також Цей одяг вас старить: 3 антитренди, яких треба негайно позбавитися

Антитренди одягу 2024

Усі ми любимо гарно одягатися, але лише одна антитрендова річ може все зіпсувати. Навіть попри те, що ваш образ буде стильним та доглянутим, одне застаріле вбрання спотворить образ та зробить його дивним.

Стилісти радять прощатися з речима, термін придатності яких вже давно вийшов. Якщо ви хочете мати охайний вигляд і стильно виглядати, то радимо вам все ж таки відмовитися від трьох речей, які можуть зіпсувати ваш образ.

Сукня з баскою

Така сукня буде лише демонструвати всім, що ви застрягнули у 2010 році. Спробуйте відмовитися від неї, бо вона зовсім неактуальна та ще й неприваблива. Ви точно зможете знайти для себе гідну альтернативу серед всього різноманіття суконь, але от від плаття з баскою таки треба втриматися.



Антитрендова сукня літа 2024 / Фото Pinterest

Вузькі штани

Ще досі в образах дівчат зустрічаються вузькі штани, однак вони здатні лише все зіпсувати, бо давно не пасують до жодного верху та низу. Найкраще зупинити свій вибір на широких штанах палаццо, які є актуальними вже кілька років.



Антитрендові штани літа 2024 / Фото Pinterest

Лосини з мереживом

Такі Лосини вже давно неактуальні, особливо в яскравому кольорі. Навіть попри те, що мереживо повертається в моду, такі Лосини все ще залишаються пережитком минулого. Радимо позбуватися від таких виробів, оскільки вони не мають нічого спільного з модними тенденціями.



Антитрендовий одяг 2024 / Фото Pinterest

Також до антитрендів належить плаття з пишною спідницею, взуття з фігурними підборами та комбінезон.