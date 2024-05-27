Антитренды лета: каким вещам больше не место в вашем гардеробе

Время от времени каждому из нас нужно заглядывать в гардероб и избавляться от вещей, которые выходят из моды. Чтобы не повторять модных ошибок, узнавайте о нарядах, которые уже долгое время считаются антитрендовыми.

Вещи, которые уже давно вышли из моды, только портят наши образы, пишет Fashion 24. Поэтому очень важно понимать, какая одежда уже отжила свое и считается неактуальной.

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Антитрендов на лето есть не слишком много, но стоит помнить об их нецелесообразности, поэтому лучше отказаться от того, что исказит образ.

Сандалии на танкетке

Танкетка в этом году возвращается в моду, а вот такой вариант обуви уже давно неактуален. Лучше отказаться от такого фасона, если не хотите иметь странный и смешной вид.



Антитренды лета 2024 / Фото Pinterest

Футболка-туника

Такая туника сейчас совсем не в моде. Футболки поло еще остаются актуальными, однако от удлиненных изделий, которые называются туниками надо отказаться. Эта вещь обжимает тело, поэтому подчеркнет малейшие складочки на теле.



Неактуальная туника на лето 2024 / Фото Pinterest

Массивные кроссовки

Уже несколько лет из моды вышли массивные кроссовки, впрочем некоторые девушки все равно продолжают их носить. Они искажают аутфит, поэтому лучше отдавать предпочтение классическим кроссовкам в белом цвете, которые подходят под любой наряд.



Антитренды лета 2024 / Фото Pinterest

Вместо этих вещей выбирайте классические босоножки с ремешком на каблуке или танкетке, футболку поло в базовом цвете или цветные кроссовки на плоской подошве.