Главная изюминка любой модницы – это знание о ключевых актуальных трендах.

К теме 3 вещи, вышедшие из моды: главные антитренды лета

Зная все о трендах и антитрендах, вы сможете легко собрать стильный образ и быстро определить, какая вещь является антитрендовой.

Комбинезон

Комбинезоны уже давно вышли из моды. Когда-то они были актуальными, впрочем, сейчас уже никто их не носит. Лучше выбирайте себе джинсовый комбинезон, который становится популярным среди знаменитостей.

Узкие штаны

Многие люди никак не могут отказаться от узких штанов, однако они только портят общую картину образа. Остановите свой выбор на широких штанах палаццо, которые актуальны уже несколько лет.

Брюки в клетку

Часто однотонные цвета на штанах нам надоедают, поэтому хочется внести разнообразие благодаря принтам. Брюки в клетку – абсолютный антитренд, поэтому лучше все же выбрать один тон, который не испортит ваш вид.