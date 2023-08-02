Головна родзинка будь-якої модниці – це знання про ключові актуальні тренди.

До теми 3 речі, які вийшли з моди: головні антитренди літа

Знаючи все про тренди і антитренди, ви зможете легко зібрати стильний образ та швидко визначити, яка річ є антитрендовою.

Комбінезон

Комбінезони вже давно вийшли з моди. Колись вони були актуальними, втім зараз вже ніхто їх не носить. Краще обирайте для себе джинсовий комбінезон, який стає популярним серед знаменитостей.

Вузькі штани

Багато людей ніяк не можуть відмовитися від вузьких штанів, однак вони лише псують загальну картину образу. Зупиніть свій вибір на широких штанах палаццо, які є актуальними вже кілька років.

Штани в клітинку

Часто однотонні кольори на штанах нам набридають, тож хочеться внести різноманіття завдяки принтам. Штани в клітинку – абсолютний антитренд, тому краще все ж таки обрати один тон, який не зіпсує вашого вигляду.