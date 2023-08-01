Лучше откажитесь от некоторых вещей, которые уже давно не в моде, пишет 24 Канал. Даже если вы соедините их с современными элементами гардероба, это все равно не спасет ситуацию, а вы будете выглядеть так, будто избавлены вкуса.

К слову Выбросьте и забудьте о них: антитрендовая обувь на лето

Вам стоит отказаться от трех вещей, которые придадут вашему образу удивительный вид. Из моды уже давно вышла футболка с лицами, короткие джинсовые шорты и лосины с кружевом.

Футболка с лицом

В моде этого года базовые футболки нейтральных цветов без надписей и рисунков, которые могут вписаться в эстетику Old Money. Именно поэтому откажитесь от футболок с лицами, ведь такие уже давно вышли из моды.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Pinterest

Короткие джинсовые шорты

Если вы наденете такие шорты, то будете автоматически привлекать к себе много внимания. Они довольно непрактичны и еще и антитрендовые. Сейчас такие уже никто не носит, лучше сделайте ставку на костюмные шорты.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Instagram

Лосины с кружевом

Такие лосины – враг любого образа. И хоть кружево возвращается в моду, впрочем, такие лосины – пережиток прошлого. Советуем вам как можно быстрее избавиться от такого изделия, поскольку оно совершенно не соответствует модной тенденции.



Антитрендовая одежда 2023 / Фото с Instagram