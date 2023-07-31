Девушки любят всегда красиво выглядеть, впрочем, одна антитрендовая вещь способна полностью испортить образ, пишет 24 Канал. Ваш аутфит может быть ухоженным и составленным из стильных элементов гардероба, но одна устаревшая вещь способна спортивный образ.

Читайте также Теннисный браслет – вечный аксессуар, который никогда не выйдет из моды: как он выглядит

В подборке редакция Fashion 24 определила обувь, которую не стоит одевать, ведь ему взамен есть немало другой стильной обуви. В 2023 году отдавайте предпочтение совсем другой обуви.

Сандалии на плоской подошве

Такие сандалии уже давно не актуальны. Сейчас все предпочитают массивную подошву.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest

Сандалии на тракторной подошве

Сандалии с тракторной подошкой тоже отошли на второй план. В моде сандалии на завязках, деликатно смотрящиеся на ноге, а вот тракторная подошва считается антитрендовой.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest

Босоножки на высокой платформе

Такие босоножки давно покинули список модной обуви. На замену им пришли минималистические босоножки на каблуке, которые уже имеют в своем гардеробе все модницы.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest