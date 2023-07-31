Дівчата люблять завжди гарно виглядати, втім одна антитрендова річ здатна повністю зіпсувати образ, пише 24 Канал. Ваш аутфіт може бути доглянутим та складеним зі стильних елементів гардероба, але одна застаріла річ здатна спортворити образ.

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У добірці редакція Fashion 24 визначила взуття, яке не варто одягати, адже йому на заміну є чимало іншого стильного взуття. У 2023 році віддавайте перевагу зовсім іншому взуттю.

Сандалі на плоскій підошві

Такі сандалі вже давно не є актуальними. Зараз всі віддають перевагу масивній підошві.



Антитрендове взуття 2023 / Фото з Pinterest

Сандалі на тракторній підошві

Сандалі з тракторною підошкою також відійшли на другий план. У моді сандалі на зав’язках, які делікатно виглядають на нозі, а от тракторна підошва вважається антитрендовою.



Антитрендове взуття 2023 / Фото з Pinterest

Босоніжки на високій платформі

Такі босоніжки давно покинули список модного взуття. На заміну їм прийшли мінімалістичні босоніжки на підборах, які мають вже у своєму гардеробі всі модниці.



Антитрендове взуття 2023 / Фото з Pinterest