Гости из прошлого: вещи, которые вернутся в моду в 2024 году

Мода циклична, поэтому вещи, которые уже давно забыли, снова будут актуальными. Уже вскоре в образах будет доминировать наряд, который был модным много лет назад.

Дизайнеры любят экспериментировать, поэтому постоянно создают коллекции обращаясь к прошлым годам, пишет 24 Канал. Но не стоит думать, что они просто вспоминают о старой вещи и привлекают ее в образы. На самом деле наряд проходит определенное переосмысление и только тогда появляется на модели во время показа.

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В 2024 году нас ждет довольно интересное возвращение некоторых вещей, которые вы как можно быстрее захотите на себе примерить.

Капри

Эти укороченные брюки из нулевых снова будут в моде. Многие модели выходили на подиум в капри, поэтому модницы точно будут демонстрировать свои образы с этим элементом гардероба уже совсем скоро. Лучше всего капри сочетаются с минималистичным нарядом и туфлями на каблуках.



Вещи из прошлого, которые снова будут в моде / Фото Pinterest

Топы с высокой горловиной

Такие топы – настоящее воплощение эстетики Old Money. Они невероятно подойдут к брюкам палаццо, брюкам-сигаретам, прямым джинсам или юбкам-карандашам. Делайте ставку на черные, коричневые или белые топы, которые сможете совместить с тренчами или пальто.



Вещи из прошлого, которые снова будут в моде / Фото Pinterest

Короткие шорты

Мода настолько быстро меняется, что от длинных юбок длины макси мы перейдем к ультракоротким шортам. Миксуйте их с водолазками, жакетами, лонгсливами и свитерами. Можете выбирать между шортами из стрейча, экокожи или костюмной ткани.



Вещи из прошлого, которые снова будут в моде / Фото Pinterest