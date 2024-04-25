Образы для представительницы Украины создавала Леся Патока. Платья, в прямом смысле, созданы из мусора. Главной целью конкурса Miss Eco International является популяризация важности бережного отношения к нашей планете и экологии.

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Образы Ангелины Усановой

Национальный костюм "Феникс"

Волшебная птица Феникс – символ бессмертия. Платье создали полностью из ресайкла. Часть материалов предоставила команда ОО "Украина без мусора", деятельность которой направлена на внедрение культуры сортировки бытовых отходов в Украине.

Феникс – мифическое создание, которое символизирует Украину и украинцев – страну, которая ежедневно под обстрелами, но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей,

– прокомментировала идею наряда Ангелина.

Для создания костюма использовали более 1,5 тысячи пластиковых ложек и 500 пластиковых ножей, которые мастера нашли на сортировочной станции. Крылья, корсет и головной убор создавали из применяемых пластиковых приборов. Основа костюма была создана из листов пластика, а фактуру и форму придавали огнем.

Дизайнеры почти месяц были в поиске гардин, тюлей и штор в оттенках голубого и золотого цветов. Они нашли их на секонд-хенде.

"Я хотела создать платье, которое было бы кутюрным, и чтобы с первого взгляда было невозможно понять, из чего оно создано. Чтобы только прочитав описание костюма, было понятно, что оно создано в буквальном смысле из мусора, при этом выглядя на миллион", – отметила Леся Патока.

Экокостюм "Мир в огне"

Второй костюм Ангелины Усановой создан из ресайкл-материалов и посвящен проблеме лесных пожаров в мире.

Экокостюм Ангелины Усановой называется "Мир в огне". Так же как и национальный костюм, этот наряд создан из ресайкл-материалов и раскрывает одну из мировых экологических проблем.

Значительная часть уникальной экосистемы уничтожена, популяции редких растений и животных страдают и исчезают, сгорели большие площади верхних слоев плодородной почвы. Это означает, что после уничтожения редких видов они уже не смогут возродиться,

– рассказала Ангелина Усанова.

Согласно статистике, 2,4 миллиона гектаров площади Украины повреждено огнем, который уничтожает леса, почвы и национальные парки.

Корсет платья украсили бутылки красных и черных цветов. Юбку создали из штор и тюлей из органзы и тафты с принтом, на котором изображено пламя огня. Что интересно, в костюме скрыто 5 метров ткани, которая во время выхода на сцену должна создать эффект извержения потоков вулканической лавы.

Уже 28 апреля финал конкурса Miss Eco International-2024 состоится в городе Каир, в Египте.