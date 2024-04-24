По словам организаторов, около 50 тысяч украинцев, пострадавших от войны, нуждаются в реабилитации и протезировании. Этот проект планирует привлечь к сбору средств на операции повреждений лица и головы людей.

Не пропустите Защитник "Азова" рассказал Николасу Карми цены снаряжения: сумма достигает четверти миллиона гривен

В чем суть арт-проекта

Superhumans Centre собрал трех людей, которые имеют ожоги или любые другие травмы лица, полученные в результате войны в Украине. Центр создал проект, который показал красоту вместо травмы и человека вместо шрамов. Каждого героя сфотографировали в окружении разных и неидеальных цветов, "как и для многих понятие красота рядом с поражением лица". Так, прохожий сможет спокойно рассматривать фотографии, не боясь травмировать своей реакцию или разглядыванием людей с повреждениями головы.

Героями проекта стали три украинца – Валентина, Захар и Олег. Их объединяет одна общая идея – показать другим, что несмотря на полученные травмы, нельзя потерять свою красоту.

Захар Бирюков служит с 2015 года в ВСУ. Во время выполнения задания потерял две руки и получил множественные ранения лица.

Валентина Осиченко является пекарем. 20 мая 2022 года, когда прилетел вражеский снаряд, женщина была на кухне – готовила обед. В результате прилета получила повреждения лица, черепно-мозговую травму и потеряла глаз.

Олег Гринченко также является военным. 30 июня 2023 года получил ранение на боевых позициях в Донецкой области. У защитника диагностировали ожоги лица, тяжелую травму глаза и черепно-мозговую травму.

Наши тела и лица – физические оболочки наших душ, инструмент для обеспечения естественных потребностей, карта жизненных путей и событий. Это не обложка журнала, которую кто-то должен оценивать. Мы гораздо больше чем общепринятые понятия внешности,

– поделились организаторы.

Проект демонстрирует идею того, что все имеют право быть принятыми со всеми недостатками и особенностями. В то же время сравнение с лучшими может разрушить силу уникальности каждого. Сейчас все герои ждут реконструктивную хирургию лица в Superhumans Centre и мечтают о победе.

Что известно о Superhumans Centre