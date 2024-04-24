За словами організаторів, близько 50 тисяч українців, які постраждали від війни, потребують реабілітації та протезування. Цей проєкт планує залучити до збору коштів на операції пошкоджень обличчя та голови людей.

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У чому суть арт-проєкту

Superhumans Centre зібрав трьох людей, які мають опіки або будь-які інші травми обличчя, отримані внаслідок війни в Україні. Центр створив проєкт, який показав красу замість травми і людину замість шрамів. Кожного героя сфотографували в оточенні різних і неідеальних квітів, "як і для багатьох поняття краса поруч з ураженням обличчя". Так, перехожий зможе спокійно роздивлятися світлини, не боячись травмувати своєю реакцію або роздивлянням людей з пошкодженнями голови.

Героями проєкту стали три українці – Валентина, Захар та Олег. Їх об'єднує одна спільна ідея – показати іншим, що попри отримані травми, не можна втратити свою красу.

Захар Бірюков служить з 2015 року у ЗСУ. Під час виконання завдання втратив дві руки та отримав множинні поранення обличчя.

Валентина Осиченко є пекарем. 20 травня 2022 року, коли прилетів ворожий снаряд, жінка була на кухні – готувала обід. Внаслідок прильоту отримала ушкодження обличчя, черепно-мозкову травму та втратила око.

Олег Гринченко також є військовим. 30 червня 2023 року отримав поранення на бойових позиціях на Донеччині. У захисника діагностували опіки обличчя, важку травму ока та черепно-мозкову травму.

Наші тіла і обличчя – фізичні оболонки наших душ, інструмент для забезпечення природних потреб, мапа життєвих шляхів та подій. Це не обкладинка журналу, яку хтось мусить оцінювати. Ми набагато більші ніж загальноприйняті поняття зовнішності,

– поділилися організатори.

Проєкт демонструє ідею того, що всі мають право бути прийнятими з усіма вадами й особливостями. Водночас порівняння з кращими може зруйнувати силу унікальності кожного. Наразі всі герої чекають на реконструктивну хірургію обличчя в Superhumans Centre і мріють про перемогу.

Що відомо про Superhumans Centre