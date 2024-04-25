Образи для представниці України створювала Леся Патока. Сукні, у прямому сенсі, створені зі сміття. Головною метою конкурсу Miss Eco International є популяризація важливості дбайливого ставлення до нашої планети та екології.

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Образи Ангеліни Усанової

Національний костюм "Фенікс"

Чарівний птах Фенікс – символ безсмертя. Сукню створили повністю з ресайклу. Частину матеріалів надала команда ГО "Україна без сміття", діяльність якої спрямована на впровадження культури сортування побутових відходів в Україні.

Фенікс – міфічне створіння, яке символізує Україну та українців – країну, яка щодня під обстрілами, але продовжує жити, відновлювати зруйновані міста, кохати, творити, народжувати дітей,

– прокоментувала ідею вбрання Ангеліна.

Для створення костюма використали понад 1,5 тисячі пластикових ложок та 500 пластикових ножів, які майстри знайшли на сортувальній станції. Крила, корсет та головний убір створювали з вживаних пластикових приборів. Основа костюма була створена з листів пластику, а фактуру й форму надавали вогнем.

Дизайнери майже місяць були в пошуку гардин, тюлів та штор у відтінках блакитного та золотого кольорів. Вони знайшли їх на секонд-хенді.

"Я хотіла створити сукню, яка була б кутюрною, і щоб з першого погляду було неможливо зрозуміти, з чого вона створена. Щоб тільки прочитавши опис костюма, було зрозуміло, що вона створена у буквальному значенні зі сміття, при цьому виглядаючи на мільйон", – зазначила Леся Патока.

Екокостюм "Світ у вогні"

Другий костюм Ангеліни Усанової створений з ресайкл-матеріалів та присвячений проблемі лісових пожеж у світі.

Екокостюм Ангеліни Усанової має назву "Світ у вогні". Так само як і національний костюм, це вбрання створено із ресайкл-матеріалів та розкриває одну зі світових екологічних проблем.

Значна частина унікальної екосистеми знищена, популяції рідкісних рослин і тварин страждають і зникають, згоріли великі площі верхніх шарів родючого ґрунту. Це означає, що після знищення рідкісних видів вони вже не зможуть відродитися,

– розповіла Ангеліна Усанова.

Згідно зі статистикою, 2,4 мільйона гектарів площі України пошкоджено вогнем, який знищує ліси, ґрунти і національні парки.

Корсет сукні оздобили пляшки червоних і чорних кольорів. Спідницю створили зі шторів та тюлів з органзи й тафти з принтом, на якому зображено полум’я вогню. Що цікаво, в костюмі приховано 5 метрів тканини, яка під час виходу на сцену має створити ефект виверження потоків вулканічної лави.

Вже 28 квітня фінал конкурсу Miss Eco International-2024 відбудеться у місті Каїр, у Єгипті.