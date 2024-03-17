Андре Тан обожает создавать женские силуэты, поэтому тема женственности у него, как всегда, на первом месте.

Смотрите также Не стоит покупать эту одежду: стилист назвала вещи от бренда Zara, которые вышли из моды

По словам дизайнеров, новая коллекция лучше помогает женщине проявить себя, выразить любое настроение и быть уместной в самых разнообразных условиях и дресс-кодах.

"Сегодня многие украинские женщины, к сожалению, не имеют возможности почувствовать объятия своего мужа. А объятия детей – это вещь, которая напоминает, ради чего мы живем и боремся, поэтому я решил назвать коллекцию "Прикосновения". Конечно, она не сможет заменить объятия любимых людей. Однако, эта одежда была создана с любовью и отшита в Украине, чтобы напомнить о самом ценном для каждой женщины и поддержать ее в ожидании нашей победы", – отметил дизайнер.

В новой коллекции вы увидите красивые костюмы из удлиненной рубашки и свободных широких брюк, платье с кружевом, жакет оттенка фуксия с чокером, минималистичное платье с разрезом, костюм из топа и юбки миди и платье на запах с красными цветами на рукавах.

Изюминкой новой коллекции стал гусь, с которым позировали для кадра модели. По словам дизайнера, гусь играет символическую роль, которая помогает подчеркнуть важность семейных ценностей.



Андре Тан выпустил новую коллекцию / Фото из пресс-службы дизайнера



Андре Тан выпустил новую коллекцию / Фото из пресс-службы дизайнера



Андре Тан выпустил новую коллекцию / Фото из пресс-службы дизайнера



Андре Тан выпустил новую коллекцию / Фото из пресс-службы дизайнера

Для дизайнера гусь – это символ древнего украинского дома и уюта. Андре Тан рассказал, что очень любит возвращаться воспоминаниями в свое детство: вспоминать летние каникулы у бабушки, семейный уют, теплый дом и вкусную еду. Именно поэтому дизайнер решил задействовать гуся, чтобы передать ощущения из детства.