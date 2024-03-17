Андре Тан обожнює створювати жіночі силуети, тож тема жіночності в нього, як завжди, на першому місці.

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За словами дизайнерів, нова колекція якнайкраще допомагає жінці проявити себе, висловити будь-який настрій та бути доречною в найрізноманітніших умовах та дрес-кодах.

"Сьогодні багато українських жінок, на жаль, не мають можливості відчути обійми свого чоловіка. А обійми дітей – це річ, яка нагадує, задля чого ми живемо та боремось, тому я вирішив назвати колекцію "Дотики". Звісно, вона не зможе замінити обійми найулюбленіших людей. Проте, цей одяг був створений з любов’ю та відшитий в Україні, аби нагадати про найцінніше для кожної жінки та підтримати її в очікуванні нашої перемоги", – зазначив дизайнер.

У новій колекції ви побачите красиві костюми з подовженої сорочки та вільних широких штанів, сукня з мереживом, жакет відтінку фуксія з чокером, мінімалістичне плаття з розрізом, костюм з топу та спідниці міді та плаття на запах з червоними квітами на рукавах.

Цікавинкою нової колекції став гусак, з яким позували для кадру моделі. За словами дизайнера, гусак відіграє символічну роль, яка допомагає підкреслити важливість сімейних цінностей.



Андре Тан випустив нову колекцію / Фото з прес-служби дизайнера



Андре Тан випустив нову колекцію / Фото з прес-служби дизайнера



Андре Тан випустив нову колекцію / Фото з прес-служби дизайнера



Андре Тан випустив нову колекцію / Фото з прес-служби дизайнера

Для дизайнера гусак – це символ стародавньої української домівки та затишку. Андре Тан розповів, що дуже любить повертатися спогадами у своє дитинство: згадувати літні канікули у бабусі, сімейний затишок, теплу домівку та смачну їжу. Саме тому дизайнер вирішив задіяти гусака, щоб передати відчуття з дитинства.